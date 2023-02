David Gómez Álvarez se apunta para el INE

Explicó que su postulación será un reto profesional, político, intelectual y operativo considerando el momento de cambio político por el que atraviesa el País, y porque el INE se encuentra en el ojo del huracán de la discusión política nacional.

"Se necesitan perfiles que aseguren que haya una correcta conducción, que haya diálogo, que haya apertura, que haya interlocución y sobre todo que haya confianza en el árbitro electoral", dijo el también académico.

"Me parece que por mi trayectoria, en la que nunca he militado en ningún partido político, en la que nunca he pertenecido a ningún grupo ni partido político, se requieren perfiles absolutamente independientes, autónomos, imparciales y neutrales que puedan garantizar elecciones libres, competitivas y equitativas en este País".