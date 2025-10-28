Autoridades de Papantla alertan por veladoras con explosivos

Autoridades del municipio de Papantla, en el norte de Veracruz, emitieron una alerta por la distribución de veladoras con explosivos en su interior.

A través de redes sociales, el Ayuntamiento de Papantla reveló que se detectó que los aparatos están siendo regalados o forman parte de una campaña alusiva por el Día de Muertos.

Se detalló que las veladoras están elaboradas artesanalmente, pero en su interior contienen materiales explosivos. "Se les hace el exhorto de adquirir este tipo de productos solo en comercios establecidos, no aceptarlos como promociones, si las hallan abandonadas en vía pública no hacer uso de ellas", pidió.

¿Qué ocurrió?

Entre los meses de febrero y marzo del presente año, Veracruz vivió una oleada de detonaciones de aparatos explosivos en forma de perfumes. El envío de artefactos explosivos había causado zozobra entre la población, pues se registraron hechos en los municipios de Coatzacoalcos, Papantla y Poza Rica.

El primer caso se presentó en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, a finales de febrero, cuando un hombre recibió en su domicilio un paquete que explotó y le cercenó una mano. En el primer fin de semana de marzo ocurrieron dos casos más en el municipio de Papantla, en el norte de la entidad, donde un hombre y una mujer sufrieron graves daños en las manos. El primero de ellos fue fortuito, cuando una persona encontró el paquete en la vía pública con la leyenda "perfume" y al abrirlo explotó; el segundo llegó a un domicilio donde también fue abierto.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?