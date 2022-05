"Papá del año"; acompaña a su hija a festival musical

Toda la experiencia quedó registrada en un video, el cual rápidamente se volvió viral en la plataforma TikTok.

A través de la cuenta de @karcostilla, una chica compartió su experiencia en el festival musical, a través de un video en donde documentó todas las aventuras que vivió el pasado 13 y 14 de mayo.

El video cuenta con la descripción "Nadie quiso ir conmigo al concierto, y mi papá se aprendió todas las canciones solo para llevarme y cantarlas conmigo".

Posteriormente se puede ver al papá de la chica compartiendo momentos inolvidables con su hija, cantando canciones con ella y cargándola para alcanzar a ver el escenario.

Asimismo, la chica compartió que su papá se subió con ella a un juego mecánico "Se subió conmigo a las sillas". El video está acompañado por la canción Hasta la raíz de Natalia Lafourcade.

Sin imaginarlo, el video de Kar Costilla rápidamente se volvió viral en la plataforma de TikTok. Hasta el momento cuenta con 8.1 millones de vistas, 1.3 millones de comentarios, 21 mil comentarios y 14 mil compartidas.

Varios usuarios mostraron la alegría que les causaba que su papá compartiera esos momentos con ella e incluso algunos llegaron a calificar al hombre como "El padre del año".

"Ya ganaste en esta vida", "Cuida de ese papá es el mejor... no todos contamos con un papá así", "Chica te ganaste la lotería", "Tu papá vale un millón de vidas, amalo muchísimo y nunca permitas que nadie te amé menos de lo que lo hace él", son algunos de los comentarios que se pueden leer en video.

Después de hacerse viral en TikTok, la chica compartió otro video en donde le muestra a su padre el impacto que ha tenido en la plataforma de videos cortos y cómo otros medios de comunicación ya comenzaban a hablar sobre el señor.

"No manches, el padre del año" es la primera reacción que tiene el hombre mientras no puede evitar reír y emocionarse por lo que estaba viendo "No es cierto eso", dice el hombre sin poder creer el impacto que tuvo su acción en TikTok.

"Ay te quiero mucho", le dice su hija mientras ambos reaccionan de felicidad a la viralidad del video. Este clip ya cuenta con 65 mil vistas, 5530 "Me Gusta", 124 comentarios y 22 compartidas.