Piden investigar nexos de ´El Limones´ con la CATEM

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación a fondo e imparcial respecto al presunto vínculo de Edgar "N" alias "El Limones" con la Central Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Acciones del PAN ante la SSPC y FGR

El vicecoordinador económico del PAN, Héctor Saúl Téllez, descalificó la declaración del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, por descartar vínculos de Edgar "N" con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

"La negación preventiva del titular de Seguridad, Omar García Harfuch, es un intento desesperado por proteger a la CATEM al ignorar evidencias abrumadoras de que ´El Limones´ usó el membrete de esta central sindical para lavar sus ganancias criminales, por ello, debe investigarse con toda seriedad la línea del dinero y de mando de esta organización criminal", dijo.

Declaraciones de Héctor Saúl Téllez sobre la CATEM

Téllez Hernández condenó que las autoridades implementen la "justicia selectiva" que castiga a los opositores políticos; "pero ignora las pruebas que involucran a organizaciones sindicales afines a la autoproclamada Cuarta Transformación", dijo.

"Esto no es un descuido menor; es una falla sistemática de justicia; esto no puede pasar desapercibido para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la República, estas instancias deben realizar una investigación exhaustiva e imparcial, a fondo y con toda seriedad para desmantelar la red criminal incrustada en la CATEM", aseveró.