Canciller De la Fuente celebra encuentro Sheinbaum-Macron

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), celebró el encuentro en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario francés, Emmanuel Macron.

¿Qué ocurrió?

Destacó el acuerdo entre México y Francia para exhibir los códices Azcatitlan y Boturini en traslados temporales y recíprocos: "Es un buen acuerdo porque se da este intercambio cruzado y esto nos va a permitir tenerlo por acá, y nosotros a su vez les vamos a mandar el códice".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El punto central de la reunión, dijo, es mostrar que "estamos diversificando en diversos temas" como el económico, comercial, cultural, científico y diplomático. "Salió creo que muy bien, fue una buena visita de un jefe de Estado de un país importante y yo creo que los resultados están a la vista", comentó.