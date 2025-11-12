Pensión del Bienestar: ¿qué letras reciben depósito este miércoles?

CIUDAD DE MÉXICO.- La Pensión del Bienestar 2025 continúa con el calendario de pagos correspondiente a noviembre, y este miércoles 12 toca el turno a un nuevo grupo de beneficiarios.

¿Quiénes reciben Pensión del Bienestar hoy, 12 de noviembre?

De acuerdo con el calendario de pagos, compartido por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, este día toca el depósito para aquellas personas cuyo primer apellido inicien con las letras "H", "I", "J", "K". Asimismo, reciben depósito las personas inscritas en los programas: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.

¿Cuál es el monto que reciben los beneficiarios de Pensión del Bienestar?

Los adultos mayores reciben el monto de 6 mil 200 pesos de manera bimestral. Cabe mencionar que el monto de cada programa es diferente:

- Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.

- Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.

- Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.