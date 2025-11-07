Pensión Bienestar 2025; beneficiarios de este viernes

CIUDAD DE MÉXICO.- La Pensión del Bienestar es la ayuda económica que el Gobierno de México brinda a millones de adultos mayores que tengan la nacionalidad mexicana y residan en el país.

Este programa forma parte de la serie de apoyos por parte del gobierno, que beneficia a grupos como: madres trabajadoras, personas con discapacidad o mujeres. El depósito de este mes corresponde a los meses de noviembre - diciembre.

¿Quiénes recibirán la ayuda económica?

Ariadna Montiel, Secretaría del Bienestar, compartió en redes sociales el calendario de pagos de este último pago. De acuerdo con esa información, hoy 7 de noviembre las letras beneficiadas serán: "D", "E" y "F".

Este programa ofrece un monto bimestral de 6 mil 200 pesos y podrás retirarlos en los bancos o cajeros en Bancos del Bienestar sin ningún tipo de comisión o cargo.

Durante todo noviembre, el Gobierno de México dará el depósito a estos otros programas: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.

¿Cuáles son los montos de otros programas?

- Pensión Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.

- Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.

- Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.