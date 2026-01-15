Becas Benito Juárez 2026: ¿quiénes recibirán pago triple?

CIUDAD DE MÉXICO.- Los apoyos del gobierno federal, gestionados por medio de los programas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, retomarán su calendario de pagos usual en febrero de 2026.

Estos depósitos bimestrales suelen realizarse durante el segundo mes del periodo, pues durante el primero (en este caso, enero) se realizan los pagos a los beneficiarios de las pensiones del Bienestar.

¿Qué beneficiarios recibirán el pago triple?

Sin embargo, este enero de 2026 habrá algunos derechohabientes de la Beca Rita Cetina, para alumnos de nivel básico, y de la Beca Benito Juárez, para estudiantes de nivel medio superior, que recibirán pago triple, equivalente a 5,700 pesos, mínimo.

Este enero de 2026 las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez que recibirán pago triple serán aquellos que recojan su tarjeta durante este mes. Así lo informó por medio de redes sociales el coordinador Nacional de Becas, Julio César León Trujillo.

Este depósito, de por lo menos 5,700 pesos, reflejará los pagos correspondientes a los bimestres de:

· Septiembre y octubre de 2025

· Noviembre y diciembre de 2025

· Enero y febrero de 2026

Detalles sobre el calendario de pagos de becas

Se recomienda estar al pendiente de la fecha y el lugar en el que debes recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar, para evitar contratiempos o retrasos en el proceso. Aquellas familias que hayan registrado a sus hijas o hijos al programa de la Beca Rita Cetina y sea más de una o un menor de nivel básico, podrían recibir más de los 5,700 pesos, dependiendo de las reglas específicas del programa que apliquen.

Asimismo, tras este depósito triple, se espera que las y los beneficiarios se incorporen al calendario normal de pagos en el bimestre de marzo-abril de 2026.