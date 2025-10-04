Arranca el pago de la Beca Benito Juárez

La Beca Benito Juárez es el apoyo económico del Gobierno de México destinado a los estudiantes de nivel medio superior que contribuye a que los jóvenes que cursan el bachillerato o profesional técnico en alguna escuela pública en modalidad escolarizada o mixta, continúen y concluyan sus estudios de manera satisfactoria.

Esta iniciativa ofrece un apoyo bimestral de mil 900 pesos y los pagos de la beca se otorgan durante los cinco bimestres del ciclo escolar anual, con un máximo de 40 meses de apoyo, mientras el alumno esté inscrito.

Cabe aclarar que dentro del esquema de pagos a lo largo del ciclo escolar, no se consideran los meses de julio y agosto, por ser periodo vacacional, por tal motivo, durante este mes se recibirá el pago correspondiente al bimestre de septiembre y octubre.

¿Qué día de octubre cae el pago de la Beca Benito Juárez?

La Beca Universal Benito Juárez busca reducir la deserción escolar, uno de los mayores retos en este nivel educativo.

En ese sentido, por medio de redes sociales, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, adelantó que el inicio de los pagos de la beca Benito Juárez iniciará tentativamente entre el 5 y 6 de octubre.