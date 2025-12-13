Aguinaldo 2025: ¿cuál es la fecha límite para recibir la prestación?

El fin de año está oficialmente a la vuelta de la esquina y en México, el paso de los días significa que cada vez está más cerca la llegada del aguinaldo.

Esta prestación obligatoria por ley representa un apoyo económico significativo para millones de familias mexicanas, quienes lo utilizan para cubrir los gastos extra característicos de la época de celebraciones decembrinas.

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo?

En la República, la Ley Federal del Trabajo (LFT) determina que el aguinaldo mínimo corresponde a 15 días de salario, siempre y cuando se haya laborado el año completo. Este monto es el mínimo legal y puede ser mayor si así lo establece el contrato individual o colectivo de trabajo.

El artículo 87 de la LFT también establece que el aguinaldo debe pagarse en su totalidad antes del 20 de diciembre.

Consecuencias por el incumplimiento del pago del aguinaldo

¿Qué pasa si no me pagan mi aguinaldo a tiempo? De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las y los patrones o empresas que incumplan con el pago del aguinaldo, lo otorguen incompleto o de forma tardía, pueden hacerse acreedores a una multa de conformidad con lo que marca el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo.

Las multas que se pueden imponer son por el equivalente de 50 a 5 mil veces la unidad de medida y valor de la UMA que se encuentra establecida por el INEGI, es decir, para 2025, a multas desde los 5 mil 657 pesos hasta los 565 mil 700 pesos.

Asesoría legal para trabajadores sobre el aguinaldo

En caso de incumplimiento al pago del aguinaldo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), es la institución del gobierno que ofrece asesoría, asistencia y representación legal gratuita a trabajadores, beneficiarios y sindicatos, con la finalidad de defender sus derechos laborales y de seguridad social.