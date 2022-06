Padre de Debahni pide renuncia de funcionarios de la Fiscalía de NL

Demandó por ello que si no pueden procurar justicia que presenten su renuncia, primero a través de un video que subió a su cuenta de Youtube y después en una rueda de prensa que ofreció en el exterior de la Fiscalía Especializada en Feminicidios. Agregó que la Fiscalía no puede seguir tratando de decir que Debanhi murió de forma accidental, pues la mataron, fue un feminicidio. "Para mí no es correcto, estoy molesto con la gente de la Fiscalía, si no puede con el trabajo Griselda (Núñez Espinoza, fiscal Especializada en Feminicidios), que renuncie; si no puede con el trabajo el fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero, que renuncie, y lo mismo la agente del Ministerio Público, Mónica porque es bien incompetente".

Recalcó que pide la renuncia de los servidores públicos de la Fiscalía del Estado, que han tenido a cargo la investigación sobre la búsqueda y muerte de su hija, "por incompetentes, porque tienen que dar una solución, esto no se puede quedar así", pues a dos meses de la desaparición, y a más de un mes y medio que fue hallada sin vida, no hay imputados y pretenden hacer pasar el caso como un accidente.

Afirmó que él tiene información sobre sospechosos de la muerte de su hija, y la dirá en su momento. "La Fiscalía sabe que hay culpables, no lo quieren decir, quisieron apagar la carpeta en dos semanas (que no han dado conferencias sobre el caso), pero conmigo no van a apagar nada, que me maten primero". Insistió, "si esto hacen con mi hija", que fue un caso altamente mediático y ha estado participando los gobierno federal y estatal, "no quiero ni pensar qué fue lo que hicieron con las demás gentes, Yolanda, con María Fernanda... son unos incompetentes los de la Fiscalía porque no hicieron su trabajo, hicieron un mugrero".

Comentó que los peritos que van a realizar la exhumación vieron muchas inconsistencias, es un mugrero que no sirve, pues al compararla con la que él mandó hacer con un perito independiente, resulta que las fotografías no estuvieron bien tomadas, entre otras fallas, "no quiero que sigan pasando sobre nosotros, estamos cansados de que se burlen de nosotros, y no importa las amenazas de muerte que me han hecho, pongo mi vida por delante por saber la verdad".

Expresó que si lo quieren obligar a realizar una manifestación o a ponerse en huelga de hambre lo hará, "pero que saquen la verdad, si está mi cabeza de por medio, no me importa, pero que salga la verdad, estamos hartos de tanta incompetencia y de tanta impunidad, de tanta gente que se queda sin sus hijas y sus hijos".

Mario Escobar dijo que este jueves no salieron a dar conferencia de prensa en la Fiscalía Especializada, que porque no hay nueva información, y tampoco se dio un reporte en el espacio de la conferencia mañanera conocido como "Cero Impunidad", debido a que, con excepción de Griselda Núñez, la FGJENL no participó en la mesa de trabajo como era el acuerdo, mientras los representantes del Gobierno Federal sí vinieron a la entidad.

Al mismo tiempo, dijo, siguen filtrando desde la Fiscalía Estatal, información a youtubers, por lo cual procederá legalmente contra quienes resulten responsables. Además, consideró que quieren "empapelar la carpeta", haciendo entrevistas que nada aportan, pues se han acercado a sus familiares para decirles "vengo a hacerte una entrevista es que estamos descartando que haya sido un accidente". Es increíble que todavía no tengan un sospechoso, que todavía están tratando el caso como un accidente; dicen que se cayó, se pegó y se murió, señaló Escobar Bazaldúa, y pidió a las autoridades federales y estatales que lo sigan apoyando hasta que se resuelva el caso.