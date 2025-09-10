Explosión de pipa de gas activa protocolo de emergencia en hospitales de Iztapalapa

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio a conocer que tras la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa se activó el protocolo de emergencia en los hospitales de la zona para recibir pacientes.

En su cuenta de X, el director precisó que de forma preliminar en el Hospital General de Zona No. 53 se ha recibido a 12 personas con quemaduras de segundo y tercer grado, mientras que en el Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas se activó protocolo "para estar listo en caso de recibir a pacientes de gravedad".