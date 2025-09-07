Paciente con cuchillo desata caos en IMSS

Torreón, Coahuila.- Un paciente con un brote psicótico provocó una emergencia de seguridad en la Clínica 16 del IMSS en Torreón, donde amenazó con quitarse la vida e incluso pidió a los policías que le dispararan.

De acuerdo con versiones de medios locales, elementos del Cuerpo de Bomberos de Torreón lo controlaron al lanzarle chorros de agua.

En videos que circulan en redes sociales, se ve a un hombre con ropas de hospital, con sangre en el pecho, con un arma blanca de unos 40 centímetros de largo en su mano izquierda, quien discute ante policías dentro de la Clínica 16 del Seguro Social.

"Estoy pidiendo ver a mis hijos y no me dejan verlos, ¿por qué?, ¿por qué no me dejan ver a mi hijo?", dice mientras blande el arma blanca.

Algunos de los policías que lo rodean a una distancia segura sostienen la pistola en su mano, pero sin apuntarle. El hombre encara a uno de ellos y le pide terminar con su vida.

"¡Dispárame, no tengas miedo!".

En un video de casi 4 minutos, el hombre caminó hacia una de las salidas del hospital seguido por policías, doctores y personal del hospital.

En otro video se ve al hombre desnudo en el techo, todavía con el cuchillo en mano.

De acuerdo con algunas versiones, el hombre padece de esquizofrenia y tuvo una crisis mientras estaba internado, al parecer, después de una cirugía.

La representación Coa-

huila del IMSS informó que el hombre ingresó la madrugada del viernes al área de urgencias del Hospital General de Zona 16 en Torreón, con lesiones aparentemente autoinfligidas.

"Fue trasladado a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 para estudios complementarios; sin embargo, durante su estancia presentó un brote psicótico y ocasionó daños en el área de consulta", se informó.

El personal de seguridad contuvo al paciente, lo trasladó a la Clínica 16, donde inició tratamiento especializado en el área de psiquiatría.

"La madrugada del sábado, el paciente presentó un nuevo episodio de agresión: salió del área de aislamiento y causó daños en las áreas de Urgencias y Consulta de Medicina Familiar", informó el IMSS.

"Durante el incidente adoptó una conducta de riesgo contra sí mismo y de amenaza hacia el personal que intentaba auxiliarlo, por lo que fue necesaria la intervención de seguridad para contener la situación".

Al sitio acudió personal de Bomberos y de Seguridad Pública Federal, pero el hombre subió a la azotea de la farmacia.

"Durante las maniobras de rescate y contención efectuadas por personal de Bomberos y de elementos de seguridad, el paciente cayó, sufriendo lesiones que requirieron su ingreso a hospitalización, donde actualmente recibe la atención médica necesaria".

"En todo momento, los familiares han recibido información clara y oportuna sobre la evolución del paciente", menciona el comunicado.

Clama reportero por ayuda, muere de infarto en IMSS-Sinaloa

El periodista Martín Arellano Solorio, tras implorar ayuda por más de cinco horas y narrar su calvario en redes sociales, falleció a causa de un infarto en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Mazatlán, Sinaloa.

Arellano, en sus últimas horas, documentó en tiempo real su búsqueda de ayuda y criticó las deficiencias en la atención y aplicación del "Código Infarto" que se aplica en el Seguro Social y está diseñado para diagnosticar y tratar rápidamente a los pacientes con ataque al corazón.

El suplicio del comunicador que colaboró en medios como Los Ángeles Press comenzó a mediodía del jueves pasado. A las 12:34 horas, el comunicador publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un primer mensaje donde advertía un posible infarto y lamentaba la ineficacia de la aplicación de este código en hospitales públicos.

"No hay aplicación de @Tu_IMSS y con código infarto @Claudiashein @zoerobledo", fue el primer mensaje de ayuda.

Minutos después, a las 12:47 horas, lanzó un ruego a sus seguidores para que hicieran eco de su petición de ayuda, arrobando nuevamente al titular del IMSS, Zoé Robledo y a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Probable infarto y no hay aplicación código infarto ni puedo moverme", insistió.

Ante la falta de respuesta institucional, a las 14:45 horas, el periodista indicó que buscó apoyo en la Cruz Roja.

"IMSS no sirve en estos casos @zoerobledo", reprochó

La directora del Hospital, Felicitas Obeso Aguirre, reiteró en un video que el paciente "recibió atención médica multidisciplinaria", y que, aunque inicialmente se descartó el infarto, posteriormente presentó complicaciones respiratorias y cardíacas.

Aseguró que el paciente fue trasladado a la sala de reanimación, intubado y que se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada tras una primera parada cardiorrespiratoria.

Sin embargo, presentó una segunda parada cardíaca y falleció a las 02:25 horas del 5 de septiembre, "secundario a una insuficiencia cardíaca".

Culiacán/Reforma



