Spin de Oxxo busca incursionar en mercado de tarjetas de crédito

Spin by Oxxo, la plataforma financiera de Femsa, prepara su entrada al mercado de tarjetas de crédito, informó su director general, Juan Carlos Guillermety.

En un evento donde se anunció la renovación de su alianza con Visa, el directivo señaló que la emisión de tarjetas de crédito forma parte de la expansión de servicios de la firma. "Hemos explorado cómo expandir nuestra propuesta de valor y el paso es ofrecer tarjetas de crédito", dijo.

¿Qué servicios ofrecerá Spin by Oxxo?

Guillermety comentó que aún no hay una fecha definida para lanzar el producto, pero recordó que Spin ya opera dos esquemas de financiamiento: micropréstamos y préstamos personales. Añadió que la aceptación de estos servicios ha sido positiva en los primeros meses y que la evolución natural es avanzar hacia una tarjeta de crédito.

"Sabemos que hay un apetito muy importante dentro del país de crédito, pero también sabemos que es un producto que tiene unos riesgos bien importantes, entonces queremos tener la convicción, de que lo podemos gestionar y que sabemos cómo hacerlo antes de poner el filing frente al Banco de México, los diferentes reguladores", dijo.

El directivo reiteró que Oxxo mantiene su interés en obtener una licencia bancaria en México. Señaló que contar con ese permiso permitirá desarrollar productos adecuados para el mercado local y gestionar los riesgos asociados al crédito.

Detalles sobre la alianza entre Spin y Visa

En ese sentido, descartó que la compañía busque comprar una de las licencias disponibles en el mercado financiero mexicano, con lo cual realizarán el proceso directamente con una solicitud a la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), para lo cual no hay fecha establecida.

"Después de haberlo estudiado muy en detalle y también de haberlo revisado con los reguladores, entendemos que la ruta crítica que lo hace lo más sencillo y lo más rápido es pedir una licencia nueva", dijo.

Renuevan Spin by Oxxo y Visa alianza por ocho años

Spin by Oxxo y Visa anunciaron la renovación por ocho años de su alianza estratégica, con el objetivo de seguir impulsando los pagos digitales en México y fortalecer la participación de millones de personas y comercios en la economía digital.

Según las firmas, la colaboración ha permitido acelerar transacciones cotidianas como pagos de servicios, transferencias y cobros desde dispositivos móviles, apoyada en la red de más de 24 mil tiendas Oxxo y la infraestructura de aceptación global de Visa.

Para Visa, el acuerdo consolida un modelo que impulsa seguridad, crecimiento y nuevos portafolios de servicios.

"Junto a Spin hemos construido un ecosistema que permite que más personas y comercios reciban y realicen pagos digitales con mayor tranquilidad y rapidez. Ocho años más de colaboración significan evolución, innovación y oportunidades para México", señaló Francisco Valdivia, director general de Visa México.

Impacto de la expansión de Spin en el mercado financiero

Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, 63% de los adultos en el país cuenta con una cuenta formal, aunque el uso de efectivo sigue siendo predominante.

El mercado de pagos digitales alcanzaría un valor de 125.5 mil millones de dólares en 2025, con un crecimiento anual estimado arriba de 10% hacia 2030, impulsado por el comercio electrónico y las soluciones fintech.

En este contexto, Spin by Oxxo registra más de 9 millones de usuarios activos y un crecimiento de 38.7% en el volumen promedio mensual de transacciones durante el último trimestre. Su programa de recompensas, Spin Premia, suma más de 27 millones de usuarios activos.