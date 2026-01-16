Capturan en México a defraudador de Estados Unidos

En un trabajo en conjunto entre diversas dependencias de seguridad de México así como la Interpol y el Buro Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) fue capturado en Quintana Roo Otmane Khalladi.

Omar Garcíua Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana indicó a través de redes sociales que el detenido era buscado por la justicia de Estados Unidos al ser vinculado a delitos de fraude electrónico y blanqueamiento de capitales en dicho país.

La captura de esta persona se tuvo debido a la colaboración que se realizó entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de la República así como la Interpol y FBI.

Mencionaron que se mantuvo en el país mediante el uso de una identidad falsa, con la cual estuvo evadiendo el actuar de las autoridades, sin embargo mediante la aplicación de estrategias de inteligencia se logró dar con su paradero.