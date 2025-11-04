Identifican al asesino del alcalde de Uruapan

Autoridades federales de seguridad identificaron a Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate", como el responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado durante una celebración del Día de Muertos.

De acuerdo con los primeros reportes, "El Cuate" era originario de la colonia Miguel Hidalgo, en Apatzingán, y formaba parte de la estructura criminal encabezada por los hermanos Roldán Álvarez, un grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en la región de Tierra Caliente.

¿Qué ocurrió?

Las investigaciones apuntan a que el ataque fue planeado con antelación y ejecutado en el marco de la ceremonia municipal en la que participaba el alcalde junto a su familia y decenas de asistentes. A pesar de que Manzo contaba con un esquema de seguridad conformado por 14 elementos de la Guardia Nacional, el agresor logró acercarse y disparar a corta distancia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Fuentes de inteligencia consultadas por EL UNIVERSAL indicaron que "El Cuate" actuaba como enlace entre células delictivas de Apatzingán y Uruapan, y era responsable de coordinar cobros de extorsión y vigilancia para el grupo criminal. Su muerte, confirmada tras un enfrentamiento con fuerzas de seguridad horas después del atentado, permitió confirmar su identidad y participación en el homicidio.

El gobierno de Michoacán informó que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para determinar si el ataque estuvo motivado por disputas territoriales o represalias por las acciones de seguridad implementadas por el ayuntamiento.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

El asesinato de Carlos Manzo ha generado una ola de indignación en la entidad. Diversos sectores políticos y sociales exigieron al gobierno federal reforzar la seguridad de los alcaldes michoacanos, particularmente en regiones donde persiste la presencia del crimen organizado.

La Secretaría de Gobernación expresó su condena por los hechos y reiteró que el homicidio del presidente municipal no quedará impune. Mientras tanto, el cabildo de Uruapan sesionará en las próximas horas para designar a un alcalde interino que dé continuidad a las labores administrativas y de seguridad pública.

El asesinato de Manzo Rodríguez es el segundo ataque mortal contra un funcionario local en Michoacán en menos de un mes, lo que refuerza la preocupación por el riesgo que enfrentan las autoridades municipales en el estado.