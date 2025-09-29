Esperan 20 mil pacientes un órgano en México

En México, cerca de 20 mil pacientes requieren del trasplante de algún órgano, principalmente riñón y córnea, pero existe en el País una deficiencia de 75 por ciento de donadores de órganos.

Es decir, solamente 5 mil personas que lo requieren pueden ser atendidos.

"Si sacamos en el registro que son aquí en México casi 20 mil pacientes, y que se han llevado a cabo cerca de cinco mil trasplantes, tenemos un rezago de 15 mil pacientes en espera. El porcentaje sigue en aproximadamente 75 por ciento, o sea, se necesitan más esfuerzos para fomentar esta cultura, y por eso el Centro Nacional de Trasplantes, este año, tiene el lema de ´Por un México sin lista de espera´", dijo Eduardo Tapia Alcalá, Coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde".

El viernes 26 de septiembre se llevó a cabo el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos.

De acuerdo al Registro Nacional de Trasplantes, hasta el 30 de julio de este año, 19 mil 199 personas requerían algún órgano en el País; de ellos, 16 mil 511 eran de riñón; 2 mil 424 de córnea, y 226 de hígado, siendo las tres partes más demandadas.

Durante el año pasado, en Jalisco fueron realizados 996 trasplantes, de los cuales 424 fueron de una persona donadora viva y 482 de donación cadavérica.

Este año ha habido una mejoría, pues de enero a julio lograron 597 trasplantes, de los cuales 276 fueron de un donador vivo.

En Jalisco, la donación cadavérica de órganos y tejidos ha crecido un 15 por ciento en los últimos 15 años, informó el Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco (Cetrajal).

"En el 2010 la donación en Jalisco era de diez por ciento de cadáver y 90 por ciento de vivo, quince años después estamos al 25 por ciento de cadáver y 75 por ciento de vivo. El año pasado estábamos en veinte por ciento, hoy ya subimos cinco por ciento más. Eso habla de que tenemos muchas más procuraciones, más donaciones, más aceptaciones" refirió Benjamín Gómez Navarro, director general del Cetrajal.

Sin embargo, persiste un rezago en la Entidad, pues la lista de espera es de seis mil 674 pacientes entre 4 y 76 años de edad, de los cuales 90 por ciento requieren un riñón y el resto esperan por córnea, hígado, páncreas, hígado-riñón o corazón.

"Estamos quedando con un rezago en la donación. Por eso es importante darle difusión, sensibilizar estos procesos de la donación, que se puede dar vida a pesar del proceso tan difícil que está viviendo la familia después de la muerte de un ser querido", indicó José Antonio Hernández Robles, Coordinador de Donación De Órganos y Tejidos del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca".







