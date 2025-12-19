Retiran beneficio de testigo protegido a Rocha Cantú

La Fiscalía General de la República (FGR) revocó este jueves el beneficio de testigo colaborador al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo, informó la propia dependencia. El privilegio judicial le había sido concedido durante la gestión del exfiscal Alejandro Gertz Manero, poco antes de concluir su periodo, y permitió al empresario evadir una primera orden de aprehensión en su contra.

¿Qué llevó a la FGR a revocar el beneficio a Rocha Cantú?

El Ministerio Público federal justificó la cancelación del acuerdo al señalar que Rocha Cantú incumplió con diversas obligaciones, entre ellas comparecer ante citatorios de la FGR y de la Secretaría de Seguridad, así como presentarse ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. A ello se sumó una solicitud de Petróleos Mexicanos (Pemex) para anular el beneficio, al considerar que el empresario no reunía los requisitos legales para mantenerlo.

La FGR indicó que Rocha Cantú se encuentra fuera del país y lo considera prófugo de la justicia, por lo que solicitó una nueva orden de captura por el delito de delincuencia organizada, la cual ya fue concedida por un juez. El empresario enfrenta señalamientos por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, armas y drogas desde Guatemala, con posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito.

Detalles sobre la nueva orden de captura contra el empresario

El caso cobró notoriedad pública a finales de noviembre, tras la proclamación de la tabasqueña Fátima Bosch como Miss Universo. Posteriormente, uno de los integrantes del jurado denunció un presunto fraude en la final del certamen realizada en Tailandia, lo que derivó en una investigación más amplia que terminó por destapar una presunta estructura criminal ligada al empresario mexicano.

Impacto del caso Rocha Cantú en el certamen Miss Universo

La situación de Rocha Cantú ha generado un gran interés mediático y ha puesto en el centro de la atención pública no solo su figura, sino también la integridad del certamen Miss Universo, lo que podría tener repercusiones en futuras ediciones del evento.