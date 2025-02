'¿De qué se me acusa?', protesta Yunes

CIUDAD DE MÉXICO.- Recién incorporado a las filas de Morena, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez dijo esta mañana que aún no sabe por qué se ha desatado una oposición interna a su afiliación.

La semana pasada, la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que la Comisión de Honestidad y de Justicia había abierto un expediente para revisar las quejas que surgieron tras conocerse que Yunes se había afiliado al movimiento.

"Me gustaría saber de qué se me acusa en primer lugar, para poderme defender, pero al día de hoy no ha habido comunicación alguna y pues bueno, esperaré a ver qué comentan", explicó.

Ayer, de hecho, una senadora de Morena tomó la palabra durante la sesión para pedir que la incorporación a la bancada de Yunes quedara pendiente hasta que la Comisión de Honestidad resolviera.

Yunes aclaró que, por ley, los legisladores tienen el derecho de pertenecer y participar en un grupo legislativo.

"Creo que, si no todos, la gran mayoría de los legisladores de Morena están de acuerdo en que el senador (Alejandro) Murat y yo pertenezcamos al grupo y creo que estamos nosotros también aportando nuestro granito de arena para que la presidenta tenga un grupo que la respalde y que pueda sacar adelante las reformas", expresó.

"¿Su adhesión puede afectar la unidad que tanto presiona Morena?", se le preguntó.

"Pues yo nunca decidí afiliarme para generar un problema, un conflicto interno. Creo que lo hice por congruencia; simple y sencillamente llevo participando en el grupo legislativo de Morena desde septiembre", respondió.

"Entonces, bueno, al ver la oportunidad de poder afiliarme, pues me lo comentó el coordinador de Morena, lo platiqué con el Presidente de la Mesa Directiva y pues estuvieron de acuerdo. Entonces, la verdad es que no lo hice ni de mala fe ni por molestar a nadie".