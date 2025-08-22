Oposición dialoga por primera vez con la 4T

La mañana de este jueves, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Es la primera vez que el gobierno de Claudia Sheinbaum recibe a líderes parlamentarios de oposición para un diálogo.

En entrevista con medios, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, puntualizó que se trató de una reunión cordial que no duró más de 45 minutos y cuyo único tema fue la entrega del Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de septiembre.

"El único tema que se trató fue la visita de ella para entregar el informe de la Presidenta. Eso fue y el inicio y un saludo, no hubo más. Fue una correspondencia a la visita que ella hizo a la Junta de Coordinación Política y lo único que se abordó fue qué va a hacer el día primero en términos protocolarios, nada más", detalló.

Moreira subrayó que no hubo un acuerdo de civilidad política, y tampoco se trataron otros temas como lo es la reforma electoral.

"No se trató nada de eso, cada grupo es responsable de lo que diga, no se trató nada de eso. Pero, bueno, nosotros siempre estamos en un plan institucional, nunca hemos hecho una cosa que no sea institucional, y dejar claro que no dialogamos sobre la reforma electoral con el gobierno porque ahora no estamos de acuerdo con esa reforma ni con el momento, pero tampoco se trató", aclaró.

Al preguntarle sobre si este encuentro es el inicio del indispensable diálogo entre la oposición y el gobierno, Moreira Valdés hizo votos porque así sea: "De verdad esperamos que así sea, aunque no es la primera vez que nos reunimos con titulares de la Segob, antes lo hicimos con Adán Augusto y Luisa María".

En el encuentro estuvieron presentes todos los coordinadores parlamentarios del recinto legislativo de San Lázaro: Ricardo Monreal, de Morena; Rubén Moreira, del PRI; Elías Lixa, del PAN; Ivonne Ortega, de MC; Carlos Puente, del PVEM, y Reinaldo Sandoval, del PT, además de otros funcionarios de gobierno.

Al respecto, Ivonne Ortega compartió una foto en sus redes sociales, y puntualizó que "como coordinadora de la #BancadaNaranja le hice saber que siempre estaremos del lado de las causas que le importan a las y los mexicanos".

Previamente, Monreal canceló la denominada conferencia legislativa del pueblo y detalló que el motivo fue el mencionado encuentro.

"Tuve un compromiso que no pude eludir, un compromiso institucional que me impidió estar en la legislativa del pueblo. Fue una reunión amable con la secretaria de Gobernación, hablamos de la agenda legislativa y temas distintos", declaró sin ofrecer más detalles.



