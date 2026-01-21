Banca española apuesta por México

La banca española coincidió en que México enfrenta en 2026 una oportunidad inédita para consolidarse como un destino turístico de alto valor, impulsado por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA y por una dinámica de inversión que combina financiamiento, promoción y coordinación institucional, durante encuentros realizados en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

¿Qué oportunidades ofrece la Copa Mundial FIFA 2026?

Santander y BBVA colocaron al turismo como un eje estratégico para el crecimiento económico y el desarrollo regional del país, al destacar que el Mundial permitirá mostrar la capacidad organizativa, la infraestructura y la hospitalidad de México, además de detonar proyectos de largo plazo en movilidad, servicios y desarrollo urbano.

En un foro organizado por Banco Santander México en Madrid, se subrayó que el potencial del sector sólo puede concretarse mediante una estrecha alianza entre el sector público y privado. El director general de Santander México, Felipe García Asencio, detalló que el banco ha participado en el financiamiento de 20 proyectos turísticos en el sureste del país, por un monto de 2 mil 700 millones de dólares, y afirmó que la cartera seguirá abierta para nuevas inversiones.

Acciones de la banca para impulsar el turismo en México

Por su parte, BBVA destacó la solidez del turismo mexicano como motor contracíclico de la economía. Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, señaló que el sector genera empleo, impulsa cadenas productivas y mantiene una alta captación de divisas, al tiempo que subrayó el aumento en el gasto promedio de los turistas internacionales y el crecimiento sostenido en la llegada de visitantes.

Impacto del turismo en la economía mexicana

Ambas instituciones coincidieron en que el Mundial de 2026 abre una ventana estratégica para fortalecer la infraestructura, mejorar la conectividad y elevar la competitividad del país como destino global, siempre que se consoliden esquemas de financiamiento, sostenibilidad y cooperación entre autoridades, empresas y banca de desarrollo.