Caen nueve presuntos delincuentes como parte del Plan Michoacán

Como parte de las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales detuvieron a nueve personas, aseguraron 10 armas de fuego, 18 cargadores, 459 cartuchos y tres vehículos.

Acciones de la autoridad en Michoacán

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, se mantienen recorridos de reconocimiento a pie y patrullajes preventivos en huertas de aguacate de los municipios de Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán. También en Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila, con el objetivo de brindar seguridad, generar confianza y proteger las actividades productivas de trabajadores y propietarios.

Detalles de las detenciones y aseguramientos

Indicó que, del 10 de noviembre al 30 de diciembre, se realizó la detención de 287 personas, el aseguramiento de 150 armas de fuego, 11 mil 663 cartuchos, 616 cargadores, 241 vehículos, 190 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 78 kilos de marihuana, 766 kilos de metanfetamina. Además, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética; se desmantelaron 18 campamentos y se inhabilitaron 43 tomas clandestinas.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de determinar su situación jurídica y dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

Impacto del Plan Michoacán por la Paz en la seguridad local

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE). Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y fortalecer la seguridad en la entidad.