Activan operativos por Frente Frío 27 en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Ante el ingreso del Frente Frío número 27 y el registro de temperaturas de un dígito, autoridades estatales y municipales implementaron diferentes operativos para la mitigación del frío y habilitación de albergues, en Nuevo León.

Las acciones implementadas por el Gobierno del Estado y brigadistas de la Zona Metropolitana de Monterrey se centraron principalmente en personas en situación de calle, migrantes o con alguna vulnerabilidad que ponga en riesgo su salud.

Acciones de la autoridad ante el frío

Protección Civil del Estado mantuvo el Operativo Carrusel con la entrega de cobijas y chocolate caliente en puntos de alta concentración de población vulnerable.

Los brigadistas recorrieron las calles de la Zona Metropolitana y se concentraron en tres hospitales, el General de Zona No. 21 del Seguro Social, el Universitario y el Materno Infantil. En total se entregaron 295 cobijas y 120 litros de chocolate caliente.

Por su parte, Protección Civil de Monterrey se concentró en calles de la capital neolonesa para la entrega de alimento, bebida, cobijas, así como el ofrecimiento de resguardo seguro a personas en situación de calle.

Así mismo, el DIF Municipal habilitó el refugio temporal en el Parque Canoas en donde hasta el momento se han atendido a 33 personas.

Detalles sobre la asistencia a personas vulnerables

El municipio de San Pedro Garza García también se sumó a la activación de operativos. La Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León encabezada por Martha Herrera, activó el Operativo Invernal en el Mercado Juárez, en el Centro de Monterrey. En dicho punto las autoridades entregaron alimento y colchonetas a personas vulnerables y migrantes que se reúnen en zonas aledañas.

"Las atenciones otorgadas en este Operativo Invernal se integran al acumulado de acciones realizadas por la Secretaría de Igualdad e Inclusión a lo largo de 2025, periodo en el que se ha brindado atención a más de 4 mil 190 personas en situación de vulnerabilidad ante el frío. Con estos resultados, se ha superado la cifra de 33 mil atenciones acumuladas, derivadas de los distintos operativos implementados durante la temporada invernal", detalló la dependencia estatal.

Impacto del Frente Frío en la comunidad

Por su parte, la Secretaría de Educación, a cargo de Juan Paura García, descartó la suspensión de clases, la cual podrá considerarse hasta que la temperatura marque cero grados centígrados o menos. "Durante la temporada invernal, solo cuando la temperatura sea inferior a cero grados centígrados, la asistencia de alumnas y alumnos de educación básica quedará a criterio de madres y padres de familia, priorizando la salud y seguridad del estudiantado. Esta medida aplica para los turnos matutino y vespertino, así como para las modalidades de tiempo completo y jornada ampliada, en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, educación especial y secundaria, en escuelas públicas y particulares", informó la dependencia. Señaló que las Escuelas Normales e instituciones de Educación Media Superior y Superior adscritas a la Secretaría de Educación, mantendrán actividades de manera habitual.