México aprieta al CJNG de "El Mencho"; suman 21 detenidos en 2026

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones delictivas más violentas y prolíficas del mundo según la DEA, ha recibido golpes a su estructura y puntos financieros en este arranque de 2026.

En los últimos 10 días, suman 21 personas detenidas en operativos coordinados del Gabinete de Seguridad federal y la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

Acciones de la autoridad contra el CJNG en enero

David Saucedo, especialista en seguridad, explicó en entrevista para EL UNIVERSAL que los gobiernos de México y Estados Unidos detectaron que el CJNG se convirtió en el principal beneficiario de la guerra civil al interior del Cártel de Sinaloa y de las estrategias enfocadas en contra de Los Chapitos. Ejemplificó que con la intensificación de los operativos se busca evitar lo que sucedió en la década de los noventa en Colombia, cuando el golpeo incesante contra el Cártel de Medellín provocó que el Cártel de Cali se empoderara y después fuera más compleja su desarticulación.

"Están tratando de erosionar de manera simultánea a los dos grandes grupos de macrocriminalidad que hay en el país, golpear a los dos cárteles para evitar que uno se fortalezca en exceso", dijo.

Saucedo consideró, asimismo, que la celebración de la Copa Mundial 2026 con la zona metropolitana de Guadalajara como sede ha permitido que crezcan estas labores de inteligencia en la entidad.

"Los operativos en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación se van a frenar en algún momento para no calentar la plaza. Esto obliga al gobierno de Estados Unidos y al gobierno mexicano a acelerar las capturas de narcotraficantes de alto perfil, la desarticulación de células y el desmantelamiento de narcolaboratorios. El gobierno se encuentra a contrarreloj", agregó.

Impacto de las detenciones en la estructura del CJNG

Indicó también que el Gabinete de seguridad está "urgido" a entregar resultados, para evitar incursiones armadas de las Fuerzas de Élite del Ejército Americano en territorio nacional, como el presidente Donald Trump ha amagado. "Se están ofreciendo trofeos para evitar incursiones como la que se realizó en Venezuela, con la captura y extracción de Nicolás Maduro y como la que ya ocurrió en México, con la captura y extracción del Mayo Zambada", expresó.

David Saucedo vaticinó que habrá un "movimiento pendular" en el combate al crimen organizado, ya que habrá acciones concretas contra el Cártel de Sinaloa y, de manera recurrente, el gobierno buscará que el CJNG aproveche la coyuntura, dándole golpes a la estructura familiar de El Mencho. "Cada vez que haya un golpe de ciertas dimensiones en contra de Sinaloa, hay un acto reflejo de manera instintiva del gobierno de México de similar magnitud para Jalisco, para evitar que el CJNG se apodere de los territorios del Cártel de Sinaloa", estimó.

El especialista también subrayó que los recientes cambios en la estructura de la FGR le permitirán a Omar García Harfuch dejar de ser un "Batman solitario" para tener un "dúo dinámico" con Ernestina Godoy Ramos, replicando la misma estrategia de seguridad que implementó en la CDMX años atrás.

Sin embargo, el especialista descartó que estas detenciones tengan un impacto significativo en el desmantelamiento de las redes criminales, debido a que el CJNG tiene bajo su poderío toda una red empresarial, canales para blanqueo de capitales y reinversión de utilidades, por lo que las acciones tienen un "impacto marginal".

La joya de la corona la dio a conocer el recién designado titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara López, pues informó ante medios el pasado 13 de enero la detención de cuatro personas presuntamente ligadas a esta asociación delictiva, encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

Entre los aprehendidos, resaltó a Luis Ignacio Cárdenas, de 46 años, señalado por las autoridades como operador financiero del cártel, quien fungía como encargado de coordinar el traslado de droga desde Centroamérica. "Cárdenas", según la FGR, operaba el traslado de droga vía aérea con el uso de aeronaves pequeñas en diferentes pistas clandestinas ubicadas en Nayarit, al norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas.

"Fue a través de un detallado seguimiento técnico, actividades de campo y diversas labores de inteligencia que se detectó el patrón de movilidad y un domicilio en el municipio de Tepic, Nayarit, para llevar a cabo la detención de Luis "N", posible integrante de dicha organización delictiva con mayor presencia en el estado de Jalisco", detalló el fiscal.

Lara López también detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), encabezada por el General Ricardo Trevilla Trejo, realizó acciones aéreas que permitieron ubicar dos inmuebles propiedad de José Gabriel Soto Martínez de 26 años, alias "Uber", quien fue detenido junto a Carlos Alberto Quezada Ceja y Mauricio Cruz Arzola. "Uber", de acuerdo con las indagatorias, supuestamente se desempeñaba como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara, bastiones de la organización delincuencial. Los efectivos aseguraron en esta acción un arma larga, dos armas cortas, tres cargadores, cartuchos, 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos, un inmueble y 10 celulares.

"Se han logrado detenciones relevantes. Con ello, atacamos sustancialmente la operación e inhibimos la generación de violencia en esta entidad y sus alrededores", subrayó Ulises Lara.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el miércoles 14 de enero que, tras cumplimentar órdenes de cateo en Querétaro, fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón "N", conocido como "Moncho", operador de la célula delictiva "Los Lavadora", presuntamente afín al CJNG. García Harfuch reportó que "Moncho" se encargaba de coordinar el robo a autotransportes mediante agresiones y secuestro a conductores en distintos puntos de la entidad, primordialmente en la carretera México-Querétaro. "Esta célula también está relacionada con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio", dijo en redes sociales el titular de la SSPC.

El resto de los detenidos fueron identificados como Mario Fernando Paz Fernández, Efraín Valdez Contreras, Erick Fabián Ramírez Hernández, Juan Francisco Hernández Breña y Erika Rico Contreras.

Durante la primera semana de 2026, autoridades federales y estatales también detuvieron, el 6 de enero, a nueve presuntos sicarios del grupo Operativo Barredora, perteneciente al CJNG, en el municipio de Tecamachalco, en Puebla. Junto con los presuntos criminales, quienes portaban chalecos tácticos con insignias de La Barredora y CJNG, fueron aseguradas armas, municipios y vehículos.

De acuerdo con informes, el territorio poblano ha sido escenario de hechos de violencia extrema y asesinatos de personas, en su mayoría atribuidos a La Barredora del CJNG, organización que no tiene relación con la de Tabasco, liderada en su momento presuntamente por Hernán Bermúdez "Comandante H", exsecretario de Seguridad en la entidad.

Posteriormente, el 8 de enero personal estatal y federal detuvo, en una acción conjunta, a dos posibles miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, en una localidad del municipio de Morelia, en Michoacán. El personal operativo aseguró dos chalecos con portaplacas color negro con la leyenda de la organización delictiva, ocho cargadores, 11 cartuchos para arma larga y 57 dosis de metanfetamina.

Los operativos se realizaron en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum implementada en el estado tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan.

En un monitoreo realizado por EL UNIVERSAL, se constató que estas detenciones contra el grupo liderado por "El Mencho" aumentaron durante el arranque de 2026. En el mes de diciembre de 2025, en contraste, el objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad fue el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con los operativos desplegados durante este periodo.

Los golpes contra "La Mayiza" iniciaron el pasado 10 de diciembre de 2025, cuando García Harfuch anunció la detención de Édgar "Limones", integrante de "Los Cabrera", afín a esta célula delictiva. El secretario de Seguridad detalló que esta aprehensión constituyó un golpe directo a las redes de extorsión, pues el sujeto se dedicaba a amedrentar comerciantes y ganaderos, así como a operar las finanzas del grupo. "Limones" también era secretario de Organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en Durango.

Días después, el 25 de diciembre, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento de Óscar Noé Medina González, "El Panu", operador de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, tras un ataque armado ocurrido en Zona Rosa el domingo 21 de diciembre. El abatido, quien además estuvo presente en el Culiacanazo, murió debido a los impactos de arma de fuego. Desde abril de 2023, el Departamento de Estado de EU ofrecía una recompensa de hasta cuatro millones de dólares por información que condujera a su arresto.

La DEA, asimismo, había informado que Medina González era un fugitivo peligroso buscado por conspiración para importar y traficar fentanilo, posesión de ametralladoras y conspiración para realizar lavado de dinero, entre otros ilícitos. "El Panu", según la agencia estadounidense, era encargado del aparato de seguridad de Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera, y de dicha fracción del Cártel de Sinaloa. Es decir, se desempeñaba como principal supervisor de la célula criminal.

El único golpe que la SSPC de Harfuch atestó al CJNG en diciembre del año pasado ocurrió el 7 de diciembre, cuando en un operativo coordinado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, cayeron 12 personas que dijeron pertenecer a este grupo criminal, así como la detención de Jacobo "N" en Mérida, Yucatán, ocurrida un día después, el 8 de diciembre, identificado como supuesto generador de violencia en Quintana Roo. "Gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del Pueblo de Chiapas", expresó en sus cuentas oficiales Omar García.