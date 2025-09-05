Detienen a 7 personas y decomisan drogas en Yucatán

Varios detenidos por narcomenudeo y droga asegurada fue el resultado de dos operativos antidrogas en los municipios de Ticul y Kanasín, que realizaron fuerzas federales y estatales en las primeras horas de este viernes.

En Ticul, tres personas fueron detenidas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en un predio en la calle 17 por 20 y 22 del citado municipio.

En ese domicilio se aseguraron 4.8 kilogramos de cannabis, 410.9 gramos de la droga conocida como crystal, 23 vapeadores, cinco cigarrillos y 48 piezas del alucinógeno LSD.

En el cateo participaron elementos de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con agentes de la Policía Estatal de Investigación y Unidad Canina.

Asimismo, en Kanasín, dos yucatecos y dos campechanos fueron detenidos con fuertes cantidades de droga en un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Mulchechén.

El operativo se realizó en la calle 75-B x 64 y 66, de la citada colonia, cuando los agentes de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llegaron con una orden de un juez federal.

Posteriormente con el apoyo de binomios caninos K-9, se logró el aseguramiento de varios kilos de metanfetamina o cristal, así como de cocaína y marihuana. En el cateo también se decomisaron varios celulares.