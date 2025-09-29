Claudia Sheinbaum logra que EU acepte rastrear armas hacia México

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, por primera vez, Estados Unidos aceptó rastrear las armas que ingresan ilegalmente a México hasta los vendedores que las comercializan.

"Ahora es una visión completamente distinta. Uno de los primeros puntos es el fortalecimiento de las operaciones, de las agencias o de las distintas instituciones del Gobierno de Estados Unidos, en Estados Unidos, para evitar que esas armas entren a México. Normalmente, piden que México haga operativos para que la droga no entre de México a Estados Unidos.

"Por primera vez, Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas, o el tráfico ilegal de armas hacia México, y además fortalecer la investigación y la comunicación. Ahí donde se encuentran armas estadounidenses que entraron ilegalmente, que es cerca del 75% de lo que se incauta reconocido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se puede hacer la trazabilidad de dónde vino, quién la vendió, no solamente el fabricante, sino la armería que pudo haberla vendido", comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Este fin de semana, la Mandataria federal calificó como histórico el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para reforzar los operativos en su territorio y contener el tráfico de armas hacia México.

"El tema central ya no fueron las drogas ni la migración, sino las armas. Eso nunca había pasado", subrayó Sheinbaum durante un informe en Mazatlán, Sinaloa.

También sostuvo que la soberanía nacional es un principio innegociable.

"La soberanía es algo que nunca se va a negociar, jamás. Es la esencia de la nación, es la esencia del pueblo de México", dijo.

De acuerdo con la Presidenta, por primera vez el Gobierno de EU aceptó colocar en el centro de la discusión el flujo de armas hacia México, en contraste con las reuniones pasadas en las que habían dominado los temas de drogas y migración.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal recordó que en años anteriores Washington se había negado a reconocer el problema y que incluso se implementó el operativo "Rápido y Furioso", durante los Gobiernos de Barack Obama y Felipe Calderón, que consistió en vender armas con chips de rastreo a México.

"Ustedes saben que durante años Estados Unidos no aceptó que este era un problema o hizo el 'Operativo Rápido y Furioso' con la anuencia de entonces Calderón, estaba el Presidente Obama en Estados Unidos para -supuestamente- poner chips en las armas de Estados Unidos y venderlas a México.

"¿Y qué fue lo que hicieron los grupos delictivos? Pues le quitaron el chip y se usaron esas armas para fortalecer a la delincuencia organizada. Nunca se llegó al fondo de la investigación en este caso, a pesar de que hubo agentes estadounidenses que fallecieron debido a este operativo", agregó.