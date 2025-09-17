Violento asalto a unidad de transporte público en Tlaxcala

Con violencia y a mano armada, en Tlaxcala, un grupo de delincuentes robó, con todo y pasajeros, una unidad de transporte público de la línea Flecha Azul. Los hechos derivaron en un operativo policial que permitió la localización de la unidad y el rescate de las víctimas en el municipio de Tocatlán.

Según informes policiales, la unidad de transporte público partió de la Central de Autobuses de Tlaxcala (Catla), con destino el municipio de Calpulalpan; transportaba en su mayoría a estudiantes que retomaban sus clases después del puente por las fiestas patrias.

Sin embargo, a la altura de la zona conocida como El Trébol, entre los municipios de Totolac y Tlaxcala, un grupo de personas abordaron la unidad como si fueran pasajeros, pero resultaron ser delincuentes que minutos después, con violencia, sometieron al chofer y privaron de su libertad, por varias horas, al resto de los pasajeros.

A mano armada, los sujetos obligaron al chofer a continuar la marcha y desviar la ruta, mientras intimidaban y asaltaban a los pasajeros, a quienes robaron teléfonos celulares, carteras, mochilas y otros artículos personales. La situación generó momentos de alto riesgo para los ocupantes, quienes estuvieron bajo amenazas durante todo el trayecto.

La unidad fue llevada por los delincuentes hacia la carretera Apizaco–Huamantla, para después internarse en un camino de terracería. Fue en ese momento cuando el operador logró escapar y alertar a otros conductores del transporte público.

"Me acaban de chingar la camioneta, háblele al grupo, me les pelé, aquí, aquí, en la Garlopa", fue el mensaje que envió el chofer a sus compañeros, apenas pudo escapar de los asaltantes.

Gracias al aviso, el propio gremio solicitó apoyo inmediato al número de emergencias 911. En cuestión de minutos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y policías municipales de la región desplegaron un operativo conjunto para localizar la unidad y rescatar a las víctimas.

El C5i Tlaxcala, mediante su sistema de videovigilancia, rastreó la ruta del vehículo, el cual fue ubicado circulando sobre la carretera Apizaco–Huamantla, escoltado por una segunda unidad tipo Caravan.

Fue en el municipio de Tocatlán donde elementos de la policía municipal iniciaron una persecución. Los criminales, al verse acorralados, perdieron el control y se estrellaron contra un poste, abandonando la unidad y a los pasajeros, muchos de ellos en crisis nerviosa, pero ilesos.

La rápida acción de las fuerzas de seguridad permitió el rescate inmediato de las víctimas. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal de Xaloztoc y policías estatales desplegaron un segundo operativo que culminó con la detención de tres personas presuntamente implicadas en el delito. La captura se realizó en la calle Adolfo López Mateos del mismo municipio.

Los detenidos, identificados como Juan Luis "N", José "N" y Maricruz "N", fueron asegurados en flagrancia y puestos a disposición de la autoridad correspondiente. También les incautaron un objeto con potencial para causar daño, presumiblemente utilizado durante el asalto.

"La Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Policía Municipal de Xaloztoc, detuvo a tres personas presuntamente involucradas en el robo de una unidad de transporte público", informó la dependencia en un comunicado oficial.

"El vehículo, robado en Totolac, fue recuperado en Tocatlán gracias a un operativo inmediato y eficaz", añadió.

Tras ver a salvo a su compañero y recuperar la unidad robada, a pesar de que estaba dañada, recordaron que el pasado 12 de septiembre registraron el robo de una camioneta de la ruta Tlaxcala-Zona Militar. La unidad junto con el conductor estuvieron desaparecidos desde la mañana; más tarde el operador de la unidad fue abandonado en Tlaxco, pero del vehículo no hay rastro hasta la fecha.