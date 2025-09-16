Asesinan a cuatro hombres en distintos ataques en Morelos

Durante lunes y martes se registraron los asesinatos de cuatro hombres en ataques armados, sin embargo, el secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, afirmó que los crímenes no corresponden a las fiestas patrias por lo que confirmó saldo blanco.

El primer hecho violento se registró en el municipio de Huitzilac, la tarde del lunes, donde dos hombres murieron como resultado de un ataque a balazos en la colonia Tres Marías, sobre la carretera federal México-Cuernavaca.

Un tercer hombre herido fue enviado de emergencia a un hospital; en la zona se aseguraron más de 15 casquillos calibre .223.

Este martes por la mañana, en el municipio de Temixco, vecinos de la colonia Alta Palmira reportaron un cuerpo sin vida en la calle Vicente Guerrero, junto a una barranca. La víctima estaba tendida boca abajo y presentaba impactos de armas de fuego.

Unas horas después, a las 10:38 horas, en Tepalcingo, oriente del estado, otro hombre fue asesinado a balazos en la colonia Huitchila. El cuerpo quedó tendido junto a una cartulina con un mensaje vinculado presuntamente al crimen organizado.

Minutos más tarde, a las 10:50 horas, de nueva cuenta en Temixco, habitantes reportaron disparos en la misma colonia Alta Palmira y más tarde la Policía Morelos halló un domicilio con las puertas abiertas, lo que originó un fuerte operativo de fuerzas policiacas y militares.

El secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, aseguró que hubo saldo blanco porque estos casos son ajenos a los festejos y descartó incidencias en la entidad con motivo del tradicional Grito de Independencia.