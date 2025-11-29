Recibe INM a paisanos

El Instituto Nacional de Migración puso en marcha el Operativo Nacional Especial de Invierno 2025, con el que busca garantizar un regreso seguro, ordenado y digno a los mexicanos que vuelven al país durante la temporada vacacional.

¿Qué ocurrió?

Al encabezar el arranque en San Luis Potosí, el titular del INM, Sergio Salomón Céspedes, resaltó que, bajo la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzará la atención y acompañamiento a quienes regresan tras un año de trabajo en Estados Unidos, destacándolos como orgullo nacional y pieza clave en miles de hogares.