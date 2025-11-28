Huyen policías de Ario Michoacán

La llegada de agentes de la Fiscalía de Michoacán a la localidad de Ario, a unos 90 kilómetros al suroeste de Morelia, provocó este jueves la huida de al menos ocho policías municipales, quienes abandonaron armas y vehículos ante la presencia de la autoridad estatal. Fuentes del Ministerio Público confirmaron el operativo, sin ofrecer detalles sobre el objetivo del mismo ni la reacción de los agentes.

¿Qué ocurrió?

En octubre, 18 policías municipales de Salvador Escalante, localidad cercana a Ario, fueron detenidos por presuntas relaciones con el crimen organizado y por impedir el avance de los militares en el territorio, según informó la agencia Quadratín. El homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido a comienzos de noviembre, ha colocado a Michoacán en el centro de la atención de las autoridades de seguridad. Hasta el momento, siete policías municipales están vinculados con el crimen.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un nuevo plan de pacificación para el estado, mientras el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, enfatizó que reducir la inseguridad en Michoacán es una prioridad para el Ejecutivo federal. El plan anunciado por Sheinbaum —el cuarto en 19 años— ha movilizado a más de 10.500 militares en Michoacán para frenar la violencia generada por los carteles. Desde su inicio, el 10 de noviembre, hasta el miércoles pasado, se han detenido a 134 personas y se han incautado 57 armas y miles de precursores químicos para drogas sintéticas.