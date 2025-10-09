Detienen a 'Llanero' en Michoacán por extorsiones a limoneros

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó de la detención de Jhon Mario "N", alias "Llanero" en Michoacán.

Se le vincula con el cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, asimismo también se desempeñaría con actividades de reclutamiento y entrenamiento a integrantes de una célula delictiva.

El Gabinete de Seguridad informó que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y resultado de la colaboración interinstitucional, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apoyados por la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambas de Michoacán y el Gobierno del Estado, fue arrestado este sujeto.

Indicó que derivado de trabajos de inteligencia e investigación para proteger la producción agrícola en el país, se identificó a una persona que operaban en la región de Tierra Caliente y Apatzingán vinculada al cobro de extorsiones.

Los uniformados implementaron un operativo interinstitucional en la localidad de Pizándaro, en el municipio de Buenavista, donde fue capturado.

Durante la detención se le leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de combatir la extorsión y trabajar conjuntamente para propiciar seguridad al sector productivo del país.