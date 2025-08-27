Aseguran 15 tanques cisterna y huachicol

Autoridades estatales y federales aseguraron un predio en el Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, donde se incautaron 15 tanques cisterna, más de 26 mil litros de combustible robado, así como vehículos y droga.

El operativo, realizado en la comunidad de Conejos, fue resultado de labores de investigación coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) y el Ejército.

Durante el cateo del inmueble, localizaron 15 remolques tipo cisterna de diversas capacidades. Seis de estos eran de 31 mil litros, tres de 31 mil 500 litros, uno de 20 mil litros, dos de 55 mil litros, otro de 43 mil litros y dos más con capacidades de 33 mil 500 y 35 mil litros.

Las autoridades confirmaron que al menos cuatro de estas unidades contaban con reporte de robo vigente.

Además de los vehículos, el despliegue operativo permitió el decomiso de un total de 26 mil 875 litros de hidrocarburo. En el lugar, también aseguraron una camioneta Chevrolet sin placas, dos tractocamiones, 193 dosis de mariguana y 67 dosis de una droga sintética conocida como cristal.

Todo lo incautado, incluyendo el combustible, los vehículos y las sustancias ilícitas, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.