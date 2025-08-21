Rescatan a 13 extranjeros privados de la libertad en Ciudad Juárez

Un grupo de 13 personas extranjeras fueron liberadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el mismo operativo se capturaron a dos personas identificadas como Keneth L. C. de 20 años y un adolescente de 17 años, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y lo que resulte.

De manera oficial se detalló, que municipales atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, en el cual reportaron a una mujer privada de su libertad en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Juan Mata Ortiz y Azucenas, en la colonia Bellavista.

Al acercarse al lugar del reporte se percataron de dos sujetos que salían del domicilio citado, siendo en ese momento que escucharon gritos de auxilio de una mujer provenientes del interior de la vivienda.

Al ingresar al domicilio resguardaron a una mujer, la cual señaló a ambos sujetos como los responsables de tenerla retenida en contra de su voluntad durante varios días, además de encontrar en el domicilio a 12 personas más provenientes de diferentes lugares, entre los rescatados se encuentra un menor de apenas 8 años procedente de Ecuador.

Previa lectura de derechos, Keneth L. C. de 20 años y el adolescente de 17 años fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.

Las personas aseguradas fueron llevadas a trabajo social para brindarles apoyo y posteriormente trasladadas con la autoridad investigadora para que hagan sus declaraciones de los hechos.