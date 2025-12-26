Posponen audiencia de custodios detenidos con 37 mdp en Naucalpan

La audiencia de vinculación a proceso en contra de Iván "N" y José "N", detenidos con 37 millones de pesos en efectivo mientras circulaban sobre Avenida Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan, fue pospuesta por determinación judicial.

De acuerdo con la defensa, la reprogramación forma parte de la estrategia con el fin de obtener más tiempo para la presentación y desahogo de pruebas.

¿Cómo ocurrió la detención en Naucalpan?

El abogado defensor, Luis Enrique Sánchez, explicó que aún están pendientes diversas diligencias, entre ellas la solicitud de grabaciones de cámaras del C4 y la comparecencia de los policías que fungieron como primeros respondientes. "Lamentable nos tocó el tema de las fiestas, la Navidad y aún faltan pruebas que deben desahogarse; técnicamente nos faltó tiempo", señaló el defensor.

Será este sábado 27 de diciembre cuando la autoridad judicial determine si los imputados son o no vinculados a proceso.

Detalles del operativo de seguridad en Lomas Verdes

Según la investigación de la fiscalía general de Justicia del Estado de México (FGJEM), fue el 19 de diciembre, durante un operativo de vigilancia realizado como parte del esquema de seguridad del Mando Unificado, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detectaron una camioneta blindada marca Dodge, línea Durango, color gris, que circulaba sobre la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia del mismo nombre.

Al interior del vehículo viajaban dos hombres quienes, al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, realizaron movimientos hacia el asiento trasero, lo que motivó a los uniformados a solicitarles detener la marcha para efectuar una revisión preventiva. Los ocupantes se negaron en dos ocasiones a descender de la unidad.

Acciones de la defensa en el caso de los detenidos

Ante esta situación, los elementos realizaron una inspección visual, mediante la cual observaron armas de fuego y paquetes con dinero en efectivo dentro del vehículo, por lo que procedieron a asegurar la unidad y trasladarla al Ministerio Público. Posteriormente, con la presencia de un representante legal, se llevó a cabo la inspección formal del vehículo, localizando dos armas de fuego cortas, cuatro cargadores, cartuchos útiles y 37 millones de pesos en efectivo.