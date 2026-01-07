Rescate de lobo marino en San Carlos por Profepa y voluntarios

Tras horas de búsqueda en la zona portuaria, ayer por la noche, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Sonora rescató y envió a rehabilitación al lobo marino que fue reportado en condiciones de riesgo en el área del Arco de la Lágrima, en San Carlos.

Acciones de la autoridad para el rescate del lobo marino

La dependencia informó que el operativo para salvar al mamífero marino lastimado por redes de enmalle se realizó con apoyo del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre, así como de pescadores de la comunidad de La Manga, voluntarios ciudadanos, la Policía Municipal de Guaymas y personal de Yates Victory San Carlos.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el ejemplar fue asegurado y trasladado para recibir atención veterinaria y actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación y, posteriormente, será liberado en su hábitat.

Detalles del operativo de rescate en San Carlos

El caso se difundió el lunes, cuando habitantes de San Carlos solicitaron apoyo en redes sociales tras la circulación de un video donde se observaba al lobo marino atrapado en una red de enmalle, en aparente mal estado físico, en la zona conocida como Arco de la Lágrima, dentro del área portuaria.

En las imágenes se distinguían lesiones en el cuello provocadas por las cuerdas de la red, mismas que viralizaron el caso por su gravedad. Este hecho llevó a que la titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, fuera alertada del estado del animal por lo que entabló coordinación con autoridades estatales para atender la situación del mamífero marino.

Impacto del rescate en la comunidad de San Carlos

Así, el Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C. informó que, tras recibir los reportes ciudadanos y la notificación oficial, estableció contacto con Profepa Sonora para organizar el operativo de desenmalle.

Durante los primeros recorridos de búsqueda, el ejemplar no pudo ser localizado, ya que los lobos marinos se desplazan constantemente y suelen ingresar al agua al detectar la presencia humana, lo que dificultó su seguimiento en las primeras horas.

Con el rescate concretado, las autoridades ambientales informaron que el caso entra ahora en una fase de atención y recuperación, como parte de las acciones para la protección de mamíferos marinos en la costa de Sonora.