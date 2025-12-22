Rescatan a 17 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez

Un grupo de 17 migrantes fue rescatado en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de estar privados de su libertad.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) quienes rescataron a los migrantes, después de una llamada anónima recibida a la línea de emergencias 911, en la que se reportó que un grupo de aproximadamente cinco personas ingresó a un domicilio a dos individuos con la cabeza cubierta y bajo resguardo, lo que activó de inmediato el despliegue operativo de la Policía del Estado.

¿Cómo ocurrió el rescate de los migrantes en Ciudad Juárez?

Al arribar al inmueble, ubicado en la calle Ignacio Manuel Altamirano, en la colonia Obrera, los elementos detectaron al exterior dos vehículos: una Toyota Sienna modelo 2004 y un Kia Sorento modelo 2013, de los cuales descendieron varias personas que intentaron darse a la fuga al percatarse de la presencia policial.

Según se relató de manera oficial, la intervención de los policías estatales escucharon gritos de auxilio provenientes del interior del domicilio, por lo que, ante el riesgo inminente para la integridad de las personas, ingresaron de inmediato, logrando el aseguramiento en flagrancia de cuatro individuos que intentaron huir del lugar.

Al interior del inmueble fueron localizadas 17 personas privadas de la libertad, quienes manifestaron que se encontraban encerradas bajo vigilancia constante, sin alimentos y sin posibilidad de abandonar el sitio, señalando directamente a las personas aseguradas como quienes los mantenían en cautiverio.

Acciones de la autoridad en el operativo de rescate

Posteriormente, al revisar los vehículos involucrados, los elementos localizaron un total de 31 envoltorios plásticos que contenían presunta marihuana. Asimismo, el vehículo Kia Sorento coincidió plenamente con las características de un automotor relacionado con un homicidio doloso ocurrido el pasado 9 de diciembre, en el cruce de las calles Artículo 123 y Pípila.

Como resultado del operativo, fueron detenidos seis sujetos identificados como Bryan Erick G. R., José Uriel C. C., José Armando S. A., Luis Enrique G. R., José Luis R. R. y Cruz Gerardo L. E., quienes, junto con los vehículos y la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la continuidad de las investigaciones correspondientes.

Detalles sobre los migrantes rescatados y su situación

De las 17 personas rescatadas, 11 son de nacionalidad mexicana y seis extranjeras, mismas que fueron canalizadas y puestas bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración.