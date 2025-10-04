Asegurados precursores químicos en Durango tras operativo exitoso

Autoridades federales ejecutaron tres órdenes de cateo en Durango y aseguraron cerca de 200 tambos con diferentes sustancias como solvente, ácido clorhídrico y thinner, 25 paquetes con marihuana, diez costales gigantes con un precursor químico.

Así como más de dos mil costales con una sustancia granulada, alrededor de 95 bidones con cloro, amoniaco y formol, una pipa con aproximadamente siete mil litros de hidrocarburo de aparente procedencia ilícita.

El Gabinete de Seguridad informó que, como parte de las labores para impedir la fabricación y comercialización de drogas sintéticas en el país, en una acción encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se realizaron las órdenes de cateo.

Los uniformados al efectuar investigaciones de gabinete y campo detectaron tres inmuebles en ese municipio que eran utilizados para almacenar y fabricar drogas sintéticas, por lo que implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los inmuebles.

Fue así que de manera coordinada se realizó un despliegue operativo y se ejecutaron los cateos.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, en tanto los predios quedaron sellados y bajo resguardo de la autoridad para las diligencias subsecuentes.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad recitaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir la producción de drogas sintéticas, prevenir su distribución y proteger la salud pública.