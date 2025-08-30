Ataque con fusiles automáticos en Hospital Civil Culiacán deja tres muertos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado alerto a la población sobre un reporte de disparos dentro de una clínica médica privada, la cual se localiza sobre la calle Mariano Escobedo, casi esquina con la avenida Venustiano Carranza en el centro de la capital del estado, por lo que se desplegó un operativo conjunto con fuerzas federales.

Según la notificación el Ejército y las policías estatal y municipal atienden la situación sin dar mayores detalles de lo que sucedió, hecho que tiene lugar a solo 14 horas, de que hombres armados con fusiles automáticos dispararon contra personas que se encontraban en el exterior del Hospital Civil de Culiacán, donde murieron tres personas y 4 resultaron heridas.