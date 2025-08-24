Decomisan cocaína en operativo

En un operativo conjunto, agentes federales aseguraron un cargamento de mil 201 paquetes de posible cocaína y detuvieron al conductor de un tractocamión en San Luis Río Colorado, Sonora.

La presunta droga estaba oculta en el techo de la caja del vehículo y fue detectada en un punto de inspección en el municipio ubicado en el extremo noroeste del estado, en la zona fronteriza con Estados Unidos.

Tras detectar irregularidades en el techo de la caja del tractocamión, los efectivos realizaron una revisión minuciosa y hallaron los paquetes confeccionados en plástico negro, que contenían una sustancia con las características de la cocaína.

El conductor fue detenido en el lugar e informado de sus derechos de ley para ser puesto a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación del caso.

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las labores de inspección y vigilancia para impedir el traslado de sustancias ilícitas en las carreteras del país.

"Con estas acciones, las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de forma coordinada para combatir el tráfico de drogas e impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles y brindar seguridad a la población mexicana", indicó el Gabinete de Seguridad federal.

Este aseguramiento se suma a otras acciones recientes en el combate al narcotráfico, como el realizado en las costas de Guerrero, donde la Semar incautó 601 kilos de cocaína.