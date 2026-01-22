FGE Sinaloa trabaja en la desaparición de la tiktoker Nicholette

Sobre la desaparición de la influencer de TikTok Nicole Pardo Molina, conocida como "La Nicholette", Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que la fiscalía del estado de Sinaloa está trabajando para su localización y que dará detalles del caso hasta encontrarla.

"Estamos trabajando con la fiscalía, con la fiscalía del estado de Sinaloa nos notificó de manera inmediata. Hay seguimiento ya a los vehículos que participan y también vamos a informar de manera puntual hasta su recuperación", expresó durante la conferencia matutina de este jueves 22 de enero desde Puebla en la Escuela Militar de Sargentos.

¿Cómo ocurrió la desaparición de Nicholette?

Este miércoles 21 de enero fuerzas federales desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a la joven de 20 años, quien fue privada de la libertad por sujetos armados la tarde del martes, en Culiacán. La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda del Protocolo Alba de la joven Nicole, de 20 años, conocida en las redes sociales como la tiktoker "La Nicholette", quien tiene una estatura de un metro 62 centímetros, de complexión regular y cabello largo lacio de color castaño y tez clara.

Acciones de la autoridad en la búsqueda de Nicholette

En un video divulgado en las redes sociales, el cual fue captado desde el vehículo que conducía Nicole Pardo, se puede apreciar cuando los ocupantes de otra unidad motriz de color blanco la interceptan sobre la calle Esteban, mientras ella descendía de su auto. Al observar que los jóvenes van armados, la joven intenta volver a subirse a su vehículo, pero uno de ellos desciende de la unidad con la cara cubierta y la amenaza e intenta subirla a la fuerza. Nicole Pardo pone resistencia, por lo que un segundo joven de playera negra desciende y entre ambos la empujan para subirla y huir del lugar.

Detalles confirmados sobre el caso de Nicole Pardo

Las autoridades continúan trabajando en la localización de Nicholette, y se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre el avance de la investigación y el estado de la joven. La comunidad y sus seguidores en redes sociales están a la espera de noticias sobre su paradero.