Profeco inicia Operativo Basílica 2025

Profeco inicia Operativo Basílica 2025Brigadas de Defensores de la Confianza recorrerán comercios alusivos al Diciembre revisando el comportamiento comercial
CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició el Operativo Basílica 2025, una vigilancia que se extenderá del 10 al 14 de diciembre para garantizar que proveedores y prestadores de servicios respeten los derechos de los peregrinos que acudan a la Basílica de Guadalupe.
Acciones de la autoridad para proteger a los peregrinos
A través de un comunicado, la dependencia informó que brigadas de Defensores de la Confianza recorrerán comercios alusivos al Diciembre revisando el comportamiento comercial y colocando preciadores en establecimientos fijos.
Además, detalló que en coordinación con la alcaldía Gustavo A. Madero y el Gobierno de la Ciudad de México, se definieron áreas de atención prioritaria y se instalarán cuatro Módulos de Atención.
Detalles del Operativo Basílica 2025 y sus módulos de atención
Estos puntos ofrecerán orientación, asesoría y apoyo a los consumidores que lo requieran. Los centros estarán en:
- Atrio de la Basílica de Guadalupe
- Unidad de Servicios de Profeco "La Villa" (Av. Fray Juan de Zumárraga esq. Aquiles Serdán)
- Frente al Metro La Villa (Calzada de Guadalupe y Ricarte)
- Salida en Calzada de los Misterios esquina Fray Juan de Zumárraga.