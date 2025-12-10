Profeco inicia Operativo Basílica 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició el Operativo Basílica 2025, una vigilancia que se extenderá del 10 al 14 de diciembre para garantizar que proveedores y prestadores de servicios respeten los derechos de los peregrinos que acudan a la Basílica de Guadalupe.

Acciones de la autoridad para proteger a los peregrinos

A través de un comunicado, la dependencia informó que brigadas de Defensores de la Confianza recorrerán comercios alusivos al Diciembre revisando el comportamiento comercial y colocando preciadores en establecimientos fijos.

Además, detalló que en coordinación con la alcaldía Gustavo A. Madero y el Gobierno de la Ciudad de México, se definieron áreas de atención prioritaria y se instalarán cuatro Módulos de Atención.

Detalles del Operativo Basílica 2025 y sus módulos de atención

Estos puntos ofrecerán orientación, asesoría y apoyo a los consumidores que lo requieran. Los centros estarán en:

- Atrio de la Basílica de Guadalupe

- Unidad de Servicios de Profeco "La Villa" (Av. Fray Juan de Zumárraga esq. Aquiles Serdán)

- Frente al Metro La Villa (Calzada de Guadalupe y Ricarte)

- Salida en Calzada de los Misterios esquina Fray Juan de Zumárraga.