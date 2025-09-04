Desmantelan narcolaboratorio en Acatlán, Hidalgo

A través de cuatro cateos realizados por fuerzas federales y estatales, fue desmantelado un campamento que operaba como narcolaboratorio en la localidad de Hueyotlipa, municipio de Acatlán, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se ejecutaron las diligencias de manera simultánea en esa demarcación en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y la Procuraduría de Justicia.

Como resultado se dio el desmantelamiento del laboratorio clandestino, presuntamente destinado a la elaboración y distribución de droga sintética. Durante las diligencias se aseguró infraestructura, entre estas: nueve calderas con tubo condensador de alta presión conectadas a diversas mangueras plásticas, 47 tanques de gas LP de 30 kilos, siete bombas de agua, tres plantas de energía eléctrica, así como dos termómetros industriales.

De igual manera, se incautaron siete quemadores de gas, 187 tambores vacíos con capacidad de 200 y 500 litros, un contenedor tipo cisterna de 5 mil litros con agua, tres secadoras metálicas, cinco ventiladores, ocho ollas de peltre, ocho máscaras antigüas y 15 tinas vacías con capacidad de mil litros.

En el lugar también se aseguraron mil 327 kilos de sosa cáustica, 312 kilos de ácido tartárico, 20 kilos de hidróxido de sodio, 4,200 litros de ácido para hemodiálisis y 25 tambores con sustancias líquidas desconocidas de 200 litros cada uno. Asimismo, se encontró un tambor con sustancia líquida desconocida al 50% de su capacidad y 16 garrafones de 50 litros con líquidos no identificados.

Los agentes decomisaron cinco mil litros de productos en proceso almacenados en cinco contenedores de mil litros cada uno, así como 16 kilos de producto terminado con características de la droga conocida como "cristal", lo que equivale a 52 mil 800 dosis.

En el predio fue hallado un campamento utilizado por los presuntos responsables para pernoctar, integrado por 11 tiendas de campaña, dos camionetas, así como dos armas largas, dos cargadores, 40 cartuchos útiles calibre .223, dos chalecos balísticos con cuatro placas, tres fornituras, dos porta-fusiles, dos radios de comunicación y se detuvo a un sujeto identificado con las iniciales G.S.P.