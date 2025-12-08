Despliegan más de 14 mil policías por aguinaldo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México puso en marcha el operativo Aguinaldo Seguro 2025, con el despliegue de 14 mil 801 policías para reforzar la vigilancia durante la temporada de pago de fin de año.

Acciones de la autoridad para garantizar seguridad

El dispositivo cuenta con el apoyo de 978 vehículos, 47 motocicletas y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, además de ambulancias y motoambulancias del ERUM.

Detalles del despliegue policial en la capital

La dependencia informó que el operativo se mantendrá en bancos, cajeros automáticos, plazas comerciales, zonas restauranteras, dependencias públicas y sistemas de transporte como Metro, Metrobús, centrales camioneras y CETRAM.