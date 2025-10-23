Caen hombres relacionados con asesinato de líder limonero

Personal de fuerzas federales y estatales detuvieron a dos principales operadores de líderes relacionados al asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Los informes señalan que primero fue capturado en la localidad de Cenobio Moreno, Héctor Peña, yerno y operador financiero de Alejandro Sepúlveda Álvarez, "Jandos" y/o "La Fresa", líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.

¿Qué ocurrió?