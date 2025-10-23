Caen hombres relacionados con asesinato de líder limonero

Caen hombres relacionados con asesinato de líder limoneroLas autoridades detuvieron a Héctor Peña y María de Jesús García en Apatzingán.
Personal de fuerzas federales y estatales detuvieron a dos principales operadores de líderes relacionados al asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.
Los informes señalan que primero fue capturado en la localidad de Cenobio Moreno, Héctor Peña, yerno y operador financiero de Alejandro Sepúlveda Álvarez, "Jandos" y/o "La Fresa", líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.
¿Qué ocurrió?
Minutos después, las fuentes consultadas revelaron la detención de María de Jesús García García, jefa operativa de comunicaciones de la misma célula delictiva, pero del grupo que dirige César Sepúlveda Arellano, "El Botox". Ambos líderes criminales ("Jandos"/"La Fresa" y "El Botox"), están directamente relacionados al homicidio del empresario limonero Bernardo Bravo, ocurrido el pasado lunes.