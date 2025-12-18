Vinculan a proceso a "El Gonzo", narco que llevaba drogas a EU

José de Jesús García Vera, presunto operador de una célula delictiva dedicada al trasiego de drogas hacia Estados Unidos, fue vinculado a proceso por un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla por el delito de contra la salud, en la modalidad de posesión simple de fentanilo, clorhidrato de cocaína, opio y clorhidrato de metanfetamina.

Acciones de la autoridad en Puebla contra el narcotráfico

En audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), presentó los datos de prueba suficientes para que el juez abriera proceso y le dictara la medida cautelar de prisión preventiva justificada a García Vera, conocido como "El Gonzo".

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la FGR, catearon un inmueble en el estado de Puebla, donde detuvieron a José de Jesús García Vera, "El Gonzo".

Detalles sobre la detención de José de Jesús García Vera

Durante la acción policial, se aseguraron tabletas de fentanilo, clorhidrato de cocaína, opio, clorhidrato de metanfetamina, así como computadoras portátiles, entre otros objetos.

Consecuencias legales para el presunto operador delictivo

El juez del Centro de Justicia Penal Federal dio al Ministerio Público Federal un plazo de dos meses para la investigación complementaria.