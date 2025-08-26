Detienen en Colima a familiar del ´Mencho´

Fuerzas federales detuvieron en Colima a José Luis Sánchez Valencia, alias "Chalamán", identificado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, "Mencho".

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad federal informó que "Chalamán" era buscado por autoridades de Estados Unidos por narcotráfico y conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores.

"El detenido cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa", detalló.

Resultado de trabajos de inteligencia, expuso, se obtuvo el área de movilidad del hombre requerido por autoridades de Estados Unidos en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez y tras verificar su identidad se cumplimentó la orden de detención provisional con fines de extradición.

De acuerdo con datos oficiales, Sánchez Valencia fue detenido el sabado 23 de agosto, a las 8:59 horas, y trasladado ante la autoridad correspondiente para los trámites subsecuentes.

En las labores para la detención participaron elementos de las Secretarías de Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y Defensa, de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia.

Según los informes, "Chalamán" es primo de Rosalinda González Valencia, esposa de Oseguera Cervantes, líder fundador del CJNG.

En febrero pasado, la esposa del "Mencho" salió del penal federal de Xochitepec,

en Morelos, luego que una juez le concedió la libertad anticipada en el juicio en el que fue condenada a cinco años de prisión por lavado de dinero.