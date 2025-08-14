Caen 9 del Cártel de Sinaloa, ocho "Mayos" y uno de "Los Chapitos"

En diferentes operaciones, autoridades federales aseguraron vehículos, armas, municiones, equipo táctico, ponchallantas y droga, además fueron detenidas nueve personas en Sinaloa.

Un evento se realizó durante un recorrido de vigilancia terrestre, donde efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) en inmediaciones del poblado Bariometo, del municipio de Navolato, detectaron a un grupo de personas vinculadas al "Cártel de Sinaloa" facción "Los Mayos".

Entre los capturados están: Kevin Gabino "N", Jesús Antonio "N", Germán Vicente "N" y un adolescente de 16 años.

Además, incautaron un vehículo, tres armas largas, una ametralladora, 16 cargadores y dos magazines, 478 cartuchos de diverso calibre, cuatro chalecos tácticos, 28 ponchallantas y diversas dosis de droga.

Los sujetos al percatarse de la presencia del personal naval, emprendieron la huida, al darles alcance fueron detenidos.

El 11 de agosto en Los Mochis, municipio de Ahome, los uniformados detuvieron a cuatro integrantes del grupo delictivo "Fuerzas Especiales Avendaño" (FEA), vinculados al "Cártel del Pacífico" facción "Los Mayos".

Los hoy detenidos son Jesús Miguel "N" o Rosendo "N" de 38 años, alias "Chendo" y/o "El 16", Jayson Ariel "N" de 28 años, alias "Flaco", José Antonio "N" de 48 años y José "N" de 40 años.

A estas personas, se les aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas, 646 cartuchos de diferentes calibres y un paquete confeccionado con cinta que contenía en su interior polvo blanco similar a la cocaína.

En el poblado de López Mateos, "El Tamarindo", en Culiacán, Sinaloa, se detuvo a una persona relacionada con el "Cártel del Pacífico" facción "Los Chapitos", se aseguraron dos armas largas, 10 cargadores, alrededor de 300 cartuchos, aproximadamente 119 gramos de cocaína, equipos de radiocomunicación y un casco.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General del Estado (FGE).