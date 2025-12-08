Fiscalía recupera 747 inmuebles

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, como parte de la Operación Restitución, fueron devueltos 747 inmuebles a sus legítimos propietarios, en una estrategia orientada a combatir el delito de despojo en la entidad.

Acciones de la autoridad en la Operación Restitución

Estas restituciones derivan del aseguramiento de mil 266 propiedades en 63 municipios mexiquenses, realizadas desde abril pasado, cuando inició este operativo con la participación de fuerzas federales, estatales y municipales.