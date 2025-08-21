Detienen a 14 vinculados al CJNG por tráfico de armas

Ciudad de México.- En una operación coordinada contra el tráfico de armas, elementos federales detuvieron a 14 personas con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaban en tres entidades.

El anuncio lo realizó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detall que se realizaron 16 cateos en los estados de Jalisco, Nayarit y Estado de México, donde fueron detenidas 14 personas, 10 de ellas con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada por acopio y tráfico de armas.

"Entre los detenidos se encuentra Héctor Agustín "N", alias "Cachorro", identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la compra y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones de dicho grupo criminal", apuntó.

La operación que incluyó la ejecución de 16 cateos (14 en Jalisco, uno en Nayarit y uno en el Estado de México) logró la detención de este jefe de plaza del CJNG y nueve operadores clave de la estructura criminal.

Entre estos, Luis Diego Díaz Barajas, principal operador financiero de la estructura; Adily Paola Cañedo Padilla, también operadora financiera; Bernardo Enrique Castañeda Duarte, encargado de la logística; y Javier Othón López Ornelas, alias "Jalisquillo", dedicado a la compra y venta de arma para su distribución.

Asi como Kevin Dario Marcial Rivera y Fernando Israel Aboytes Prez que se dedicaban a la compra y venta de armas para su posterior distribución; Hector Alejandro Arenas Mendoza y Salvador López Rodríguez, que estaban a cargo de modificar y elaborar piezas de armas, mientras que Santiago de Jesus Sandoval Ponce operaba como vendedor minorista en Nayarit.

Además, en los cateos se detuvo a Lilia Padilla Espinoza, Ramón Alonso Avila Zamudio, Andrea Rosina Cañedo Padilla y Rogelio Ambriz Soria.

En el transcurso de los 16 cateos, las fuerzas federales aseguraron un importante arsenal, que incluye cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balsticas, siete vehículos y una motocicleta. También se incautaron 16 inmuebles, uno de los cuales estaba habilitado como taller de armera y bodega.

Los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. El traslado y la custodia de los implicados contaron con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato.

"De esta manera, las instituciones del Gabinete de Seguridad trabajan de manera coordinada para detener a generadores de violencia, con ello debilitar células delictivas y contribuir a la seguridad de las familias mexicanas", indicó.

En estas acciones efectuadas de manera simultánea participaron agentes de la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).