25 de noviembre: Día de la Eliminación de Violencia contra la Mujer

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada 25 de noviembre, el mundo vuelve a poner el foco en una de las problemáticas más graves y persistentes: la violencia contra las mujeres. Aunque se han logrado avances importantes, millones de mujeres y niñas siguen enfrentando agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y digitales. Por ello, esta fecha busca no solo visibilizar la realidad, sino también exigir acciones firmes que permitan construir sociedades más seguras e igualitarias.

¿Qué es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?

Según el Gobierno de México, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar y erradicar todas las formas de violencia de género. Su objetivo es promover la reflexión, impulsar políticas públicas y fomentar la participación ciudadana en acciones que protejan los derechos de mujeres y niñas. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud destaca que esta fecha también marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña global que invita a gobiernos, organizaciones y sociedad civil a impulsar iniciativas que generen conciencia y prevengan agresiones.

¿Por qué se conmemora cada 25 de noviembre?

El 25 de noviembre se eligió en honor a las hermanas Mirabal -Patria, Minerva y María Teresa-, activistas dominicanas asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo. Su valentía y lucha las convirtieron en un símbolo de resistencia frente a la opresión y la violencia, y su legado inspiró la creación de esta fecha conmemorativa.